МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключил возможность совместной работы с США, если Вашингтон откажется от ряда политических принципов, включая нарушения соглашения по иранской ядерной программе и "экономическую агрессию" в отношении иранского народа.

В своем материале "Внешняя политика США в кризисе" в ответ на заявления госсекретаря США Майка Помпео иранский министр представил "краткий список справедливых требований иранского народа к американским властям". По его словам, в него "может входить" отказ Вашингтона от политики применения угроз и использования силы и признания последствий вторжения в регион, в том числе в Ирак, Афганистан и страны Персидского залива". Кроме того, по словам Зарифа, США следует "немедленно прекратить нарушать СВПД" и "остановить снабжение агрессоров оружием и военной техникой".

"Если американские власти наберутся мужества и отступят от этих принципов на словах и на деле, их международная изоляция закончится, и в мире, в том числе в Иране, возникнет новый образ США, что даст возможность для совместных усилий по обеспечению безопасности, стабильности и всеобъемлющему устойчивому развитию", — написал Зариф в материале "Внешняя политика США в кризисе", опубликованном на сайте газеты Iran Daily.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

Госсекретарь США Майк Помпео 21 мая выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей с Тегераном. Помпео потребовал от Ирана соблюдать все основные положения Совместного всеобъемлющего плана действий, из которого США вышли, а также ряд других требований, касающихся политики иранского руководства в регионе и в собственной стране. Помимо требований по ядерному нераспространению, США намерены добиваться от Ирана изменения всей политики в регионе, подтвердил Помпео. Пока же требования не выполнены, США будут продолжать сдерживать Иран, в том числе и военными методами, пообещал Помпео. По словам госсекретаря, США займутся поиском партнеров для реализации своей стратегии.