Северная Корея вернула США останки 200 американских солдат

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея передала США останки 200 американских военнослужащих, погибших в ходе Корейской войны 1950-1953 годов.

"Мы вернули останки наших павших великих героев", — заявил он в ходе выступления на митинге перед своими сторонниками в городе Дулут, штат Миннесота.

По его словам, сегодня в США были возвращены останки 200 военнослужащих.

В ходе войны на Корейского полуострове погибли более 35 тысяч американских военных. Среди них около 7,7 тысячи числятся пропавшими без вести.

На встрече в Сингапуре 12 июня лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о поиске останков американских военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время Корейской войны. В совместном документе по итогам встречи говорится, что стороны "привержены поиску останков военнопленных и пропавших без вести, в том числе скорейшего возвращения уже идентифицированных".