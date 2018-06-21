СМИ: Науэрт может сменить Сару Сандерс на посту пресс-секретаря Белого дома

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Новым пресс-секретарем президента США Дональда Трампа может стать бывшая журналистка телеканала Fox News Хизер Науэрт, которая сейчас занимает пост официального представителя госдепартамента, сообщает издание Vanity Fair со ссылкой на источники в администрации.

Ранее ряд американских СМИ сообщили, что два высокопоставленных представителя администрации США по работе с прессой — Сара Сандерс и Радж Шах — планируют покинуть свои посты. Про Сандерс написали, что она уйдет до конца года. Сама Сандрес опровергла эту информации.

Как отмечает издание, если пресс-секретарь президента США все же решит уйти, ее место может занять Науэрт, которой сейчас "увлечен" глава государства. "Трампу она нравится", — сказал изданию экс-чиновник администрации американского лидера.

Белый дом не ответил на запрос прокомментировать эту информацию.