США хотят отказаться работать с Human Rights Watch

ООН, 21 июн — РИА Новости. США могут отказаться работать с международной правозащитной организацией Human Rights Watch и другими группами, которые не поддержали предложенную Вашингтоном реформу Совета ООН по правам человека. Соответствующее письмо постпред США при ООН Никки Хейли направила HRW.

"Вы должны знать, что ваши усилия не дать ход переговорам (о реформе СПЧ ООН) и мешать реформе стали одной из причин выхода США из Совета", — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Хейли подчеркнула, что год назад назвала главные направления для реформирования СПЧ: "улучшить качество состава Совета" и избавиться от "предвзятой антиизраильской повестки". В прошлом месяце США распространили среди небольшой группы стран проект резолюции "об усилении СПЧ" для изучения. "На данный момент мы не получили ни одной письменной поправки ни от одного из государств. Единственными написанными документами стали демарши России и Китая, а также ваше совместное письмо (письмо от 18 правозащитных организаций — ред.) которые обращаются к государствам-членам с одной и той же просьбой — выступить против нашей резолюции и не включаться в работу по тексту", — пишет Хейли.

Таким образом, по ее словам, HRW "стали на сторону России и Китая и против США в вопросе прав человека".

"США продолжат быть лидером в борьбе за права всех людей и привлечении внимания международной общественностям к массовым преступлениям. Мы будем рады работать с неправительственными организациями, которые разделяют эти цели, но не с организациями, которые их подрывают", — заключила постпред США при ООН.

Накануне, после выхода накануне США из СПЧ ООН, в Human Rights Watch назвали политику Вашингтона в области прав человека однобокой и обратили внимание, что "Трампа заботит только защита Израиля".

Встречную критику со стороны США в HRW также не оставили без внимания.

"Вместо того чтобы делать из правозащитных организаций козла отпущения, администрация Трампа должна подумать о собственной ошибочной стратегии. Обвинять других в собственных ошибках — так обычно поступают правители, нарушающие права человека", — заявил исполнительный директор организации Кеннет Рот.

"Хорошо известно, как Никки Хейли угрожала составить список тех, кто не поддерживает ее в ООН. Но мы не ожидали, что она внесет в него независимые правозащитные организации", — говорится в заявлении Рота.