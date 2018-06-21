Трамп в ходе митинга в Миннесоте попросил выгнать протестующих

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе митинга в штате Миннесота приказал охране вывести протестующих.

Речь Трампа по иммиграции была ненадолго прервана из-за протестующих в зале. "Выгоните их отсюда", — заявил Трамп.

"Это женщина или мужчина? Я не могу понять. Ему нужна стрижка", — добавил президент США.

Во вторник Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов.

Вопрос о разлучении семей перерос в последние недели в масштабный кризис. Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более двух тысяч детей.