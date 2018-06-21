Глава МИД Эквадора: убежище для Ассанжа в посольстве не может быть вечным

МЕХИКО, 21 июн – РИА Новости. Новый министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что убежище для основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа не может быть вечным.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

"Эквадор ищет решение этой проблемы, да, потому что в принципе убежище не вечное, нельзя думать об убежище, что оно будет длиться годами, и не будет определенного момента, когда эта ситуация будет пересмотрена. В том числе и потому что это противоречит правам самого беженца", — заявил Валенсия в эфире канала Ecuavisa.

В конце марта этого года правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром. По мнению властей Эквадора, поведение Ассанжа и сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами ЕС и другими государствами мира.

Президент Эквадора Ленин Морено в мае также распорядился отменить все дополнительные меры для обеспечения безопасности в посольстве страны в Лондоне, где укрывается Ассанж.