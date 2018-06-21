Белый дом пока не подтвердил подготовку саммита Трампа и Путина в июле

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Белый дом пока не подтверждает подготовку саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в июле.

"На настоящий момент нам нечего подтвердить", — сообщил РИА Новости представитель Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ.

Ранее газета Times сообщила, что чиновники из администрации США рассчитывают на то, что встреча американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина состоится в июле. Собеседники издания рассказали, что американские чиновники хотят, чтобы встреча состоялась или до саммита НАТО, который пройдет 11 июля в Брюсселе, или после поездки Трампа в Великобританию, которая, как ожидается, состоится сразу после саммита.

Как отмечает издание, "скорее всего, местом встречи станет Вена, так как там находится штаб-квартира ОБСЕ, членами которыми являются США и Россия".

Ранее Трамп в эфире телеканала Fox News сказал, что, возможно, скоро встретится со своим российским коллегой. Позже в беседе с журналистами он сообщил, что встреча возможна летом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понимания по возможной встрече президентов РФ и США пока нет. Ранее Путин заявлял, что многие страны изъявили желание оказать содействие в проведении встречи, в том числе Австрия.