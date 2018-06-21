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Дональд Трамп запретил разделять семьи нелегальных мигрантов‍

02:3421.06.2018
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ, которым предписал по возможности не разлучать детей и родителей при задержании незаконных иммигрантов на границе США. Президент пошел на уступки под давлением оппозиции, части собственных однопартийцев и общественного мнения. Вопрос о разлучении семей спровоцировал нечто вроде политического кризиса в стране незадолго до промежуточных выборов ноября. Тем временем республиканцы в палате представителей намерены уже в четверг проголосовать по законопроекту, призванному решить проблему на более долгосрочной основе.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Администрация США призвала конгресс к немедленным действиям по иммиграции

Кризис на границе, вызванный новой политикой "нулевой терпимости", продемонстрировал крайне неприятную дилемму, перед которой оказалась администрация Трампа. Чтобы выполнить обещания перед избирателями, Трамп должен реализовывать законы о границе, а они предписывают арестовывать взрослых незаконных мигрантов. Что делать с детьми, неясно. Сам факт содержания детей во временных центрах многие считают жестоким обращением, отпустить же было бы противозаконно, да и не к кому. Кроме того, Трамп убежден, что детей используют как "билет в Америку", поскольку предыдущая администрация содержала задержанных детей и взрослых вместе или же отпускала их. Но будут ли детей задерживать вместе со взрослыми или без них, они неизменно останутся заложниками ситуации. Более того, неизвестно, что произойдет с теми 2300 детьми, которых задержали за последние несколько недель.

Залатать прореху

Несмотря на то, что республиканцы могут предпринять первые шаги к решению вопроса уже в четверг, Трамп поторопился с указом, поскольку тема детей-мигрантов вызвала в его адрес осуждение со стороны общественного мнения. Республиканцы из конкурентных округов конгресса также опасаются, что кризис может повредить их перспективам переизбраться на промежуточных выборах в ноябре.

Мигранты из Гаити на границе Мексики и США в Тихуане. Архивное фото
© AFP 2018 / Guillermo Arias
Мэй назвала политику Трампа в отношении детей-мигрантов неверной
Указ президента носит временный характер, он не сможет заменить решения конгресса и судов, уточнил на брифинге для журналистов в Белом доме юрисконсульт генпрокурора США Джин Хамилтон.

"Конгресс должен действовать, и немедленно", — заявил Хамилтон.

Также юрисконсульт сообщил, что в обоснование указа администрация обратится в суд, попросив предоставить формальную возможность задержания детей и родителей на срок более 20 дней.

По словам Хамилтона, администрация оказалась перед выбором: либо "ловить и выпускать" всех иммигрантов с детьми, позволяя использовать детей для проникновения через границу, либо реализовывать законы и столкнуться с необходимостью разлучать семьи. Таким образом, администрации нужна помощь конгресса, уточнил представитель министерства юстиции.

Битва в стране республиканцев

Папа Римский Франциск
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский раскритиковал миграционную политику Трампа
Между тем республиканцы в конгрессе пытаются выработать закон, который позволил бы предотвратить разделение семей. Оба закона также предполагают выделение средств на строительство стены на границе.

Трамп заявил, что поддерживает оба закона "на тысячу процентов", однако нет никакой ясности с тем, какой именно закон он все же подпишет в случае принятия.

Спикер палаты представителей Пол Райан обещает уже в четверг провести голосование, но пока неизвестно даже, какой именно из законопроектов будет вынесен на суд палаты.

Трамп работает над ситуацией в кризисном формате: за последние два дня он посетил с нечастым визитом Капитолий, где общался с конгрессменами-республиканцами, а также пригласил в Белый дом группу республиканских сенаторов в попытке выработать решение.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
Нью-Йорк пригрозил иском против Белого дома из-за миграционной политики
На встрече с сенаторами в среду Трамп подчеркивал, что считает политику "нулевой терпимости" в целом правильной. "Мы должны быть сильными", — пояснил Трамп. По его словам, страна без границ — это не страна. Кроме того, он выразил возмущение тем, что детей используют как "билет в Америку", надеясь на безнаказанность.

Трамп также отменил запланированный на четверг пикник для членов конгресса, сославшись на то, что "осталось сделать еще много работы".

Несмотря на активность в конгрессе, решение вопроса пока не просматривается. Неясно, насколько лучше будет детям в заключении вместе с родителями. На брифинге Белого дома представитель минюста даже не смог ответить на вопрос, будут ли воссоединены со своими семьями те 2,3 тысячи детей, которые были разлучены с родителями с момента начала политики "нулевой терпимости" в апреле.

Эмоции зашкаливают

Гватемала. Архивное фото
© РИА Новости / В. Дунаев
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Гватемала выступила за изменение политики США в отношении мигрантов
Вопрос о разлучении семей перешел из стадии обсуждения в эмоциональную плоскость, спровоцировав напряжение в обществе. Резко осудили нынешнюю политику многие политики, включая республиканцев. Ряд штатов символически отозвали представителей Нацгвардии с границы. Сторонники Трампа возмущены тем, что не просматривается выхода из ситуации, и заявляют, что детей используют как оппозиционные демократы, так и сами нелегалы. Широко разошедшиеся фото детей в клетках, выдаваемые за последние известия, оказались фотографиями времен администрации Барака Обамы. В СМИ широко разошлась аудиозапись, на которой маленькие дети кричат по-испански: "Папа!" Авторы пленки заявляют, что это аудио записано в момент разлучения детей и родителей. Эта запись вызвала в обществе огромный эффект: представляя ее, плакали ведущие в эфире, им вторили в своих домах зрители.

Тем временем Трампа публично ругают со сцен и с экранов телевизоров, а президент не остается в долгу — все это еще недавно показалось бы невозможным. Так, актер Роберт де Ниро обматерил Трампа со сцены на церемонии вручения престижной премии, а Трамп в ответ назвал его "человеком с низким IQ".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
Трамп объяснил разделение семей нелегальных мигрантов на границе США
Беспрецедентные оскорбления и угрозы становятся нормой политических дебатов. В среду актер Питер Фонда, дважды выдвигавшийся на "Оскар", написал в Twitter, что 12-летнего сына Трампа Бэррона нужно "вырвать из рук матери и посадить в клетку с педофилами". Офис первой леди Меланьи Трамп пожаловался на угрозу в Секретную службу, которая охраняет президента. Угрозы в адрес главы государства являются в США уголовным преступлением. Фонда в результате удалил твит и извинился, назвав свои слова "неуместными и вульгарными". Трамп в своем Twitter назвал Фонду "больным", а также написал, что актер вел себя "как задира и трус".

Именно эмоции в конечном счете могут привести к некоему подобию компромисса. Детей со знаменитой аудизаписи жалко практически всем американцам, даже тем, кто выступает за максимально жесткое ограничение нелегальной иммиграции. Есть надежда, что здравый смысл позволит добиться какого-либо временного решения.

Мигранты из Гаити на границе Мексики и США в Тихуане. Архивное фото
© AFP 2018 / Guillermo Arias
Мексика ничего не делает для остановки потока иммигрантов, заявил Трамп
Однако в целом решения для проблемы нелегальной иммиграции не просматривается. Предыдущая администрация Барака Обамы, изображавшая себя непоколебимым защитником иммигрантов, депортировала по полмиллиона человек в год, и все равно в стране остаются более 12 миллионов жителей без документов, включая тех, кого привезли в США детьми. Эти дети незаконных иммигрантов не знают другой родины, кроме Америки, но не имеют даже защиты от депортации, не говоря о каком-либо разрешении на дальнейшее проживание в стране. Трампа ненавидят его политические противники, его политику называют жестокой и бесчеловечной, однако правда в том, что эта политика заключается в реализации действующих законов. Вопрос в том, сможет ли конгресс принять законы, которые позволят защитить границу и избежать жестокости в отношении иммигрантов. В этом ясности нет, а дискуссии в обществе продолжаются со все возрастающим ожесточением.

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