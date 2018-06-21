США решительно осудили нападения на нефтяные объекты в Ливии

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. США решительно осуждают нападения на нефтяные объекты в Ливии и призывают вооруженные силы прекратить боевые действия, заявила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты решительно осуждают последние атаки вооруженных сил под руководством Ибрагима аль-Джадрана на нефтяные порты Рас-Лануф и Ас-Сидре и продолжающееся насилие, которое нанесло ущерб жизненно важной нефтяной инфраструктуре Ливии и нарушило экспорт нефти", — говорится в распространенном заявлении Науэрт.

В госдепе призвали "всех вооруженных акторов прекратить боевые действия".

"Нефтяные объекты, производство (нефти) и доходы принадлежат ливийскому народу. Соединенные Штаты считают, что эти жизненно важные ливийские ресурсы должны оставаться под исключительным контролем Национальной нефтяной корпорации и контролем правительства Национального согласия, как это изложено в резолюциях Совета Безопасности ООН 2259, 2278 и 2362", — отметила Науэрт.

На прошлой неделе боевики под командованием Ибрагима аль-Джадрана, которые до прихода ливийской армии контролировали нефтяные порты, вновь захватили два терминала в Рас-Лануфе и Эс-Сидре. Работа терминалов была приостановлена, сотрудники эвакуированы.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

Основные нефтяные терминалы Ливии были освобождены силами Хафтара от исламистов в 2016 году.