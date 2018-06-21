Колокольцев прибыл в США на саммит полицейских служб

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в США на саммит руководителей полицейских ведомств стран-членов ООН (UNCOPS), который пройдет в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, сообщила официальный представитель ведоства Ирина Волк.

Она добавила, что на саммите министр встретится с заместителем генерального секретаря ООН, главой департамента операций ООН по поддержанию мира Жан-Пьером Лакруа и генеральным комиссаром Национального агентства полиции республики Корея Ли Чхоль Соном.

Российский центр подготовки миротворцев для полицейских миссий ООН был создан в 2000 году в подмосковном Домодедове, с 2006 года он начал готовить специалистов из других стран, а в 2008 году первым получил соответствующую аккредитацию всемирной организации. В общей сложности за эти годы подготовку в центре прошли свыше 1660 российских офицеров и 532 офицера из 57 стран.

Основной задача полицейских миротворцев ООН является помощь местным властям в создании своих полицейских сил. В феврале 2018 года сообщалось, что 40 россиян, в том числе семь женщин, принимают участие в пяти полицейских миссиях и специальных политических миссиях ООН в Косово, Южном Судане, ДР Конго, на Гаити и на Кипре.