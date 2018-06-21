В Колумбии попросили ОАГ вмешаться в "ураганы" в Венесуэле и Никарагуа

МЕХИКО, 21 июн – РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос попросил в среду Организацию американских государств (ОАГ) о срочном вмешательстве в ситуацию в Венесуэле и Никарагуа.

Глава Колумбии образно сравнил положение в Никарагуа и Венесуэле с ударом природной стихии. "У нас есть ураган пятой категории, который расквартировался в Венесуэле и там и остался. Он приносит жертвы. И есть другой ураган, который относится пока не к пятой, а ко второй категории, но увеличивает силу, который называется Никарагуа", — приводит портал Noticiero Digital заявление Сантоса.

По последним данным, в ходе идущих с середины апреля протестов против правительства Даниэля Ортеги в Никарагуа погибли порядка 200 человек. В Венесуэле в течение долгого времени наблюдается тяжелейшая социально-экономическая ситуация, при этом итоги недавних выборов, на которых был переизбран президентом Николас Мадуро, многие страны мира не признали.

"Хочу призвать господина генерального секретаря ОАГ и постоянный совет, чтобы они вмешались, дискутировали, использовали имеющиеся инструменты", — заявил президент Колумбии.