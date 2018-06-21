Роспотребнадзор организовал горячую линию по эпидситуации за рубежом

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор запустил Всероссийскую горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом в связи с активным отпускным сезоном, сообщается на сайте ведомства.

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"В каждом субъекте РФ с 25 июня по 9 июля специалисты Роспотребнадзора и сотрудники в Центрах гигиены и эпидемиологии на личных консультациях ответят на вопросы граждан об актуальной эпидситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг", — говорится в сообщении.

Как сообщается, телефоны горячих линий и адреса консультационных центров размещены на сайтах управлений Роспотребнадзора.