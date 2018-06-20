Президент Южного Судана и лидер повстанцев встретились впервые за два года

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Южного Судана Салва Киир и лидер повстанческого движения в стране Риек Машар встретились в Аддис-Абебе, впервые с 2016 года, сообщил глава канцелярии премьер-министра Эфиопии.

"Премьер-министр (Эфиопии) Абий Ахмед принял на частном обеде президента (Южного Судана) Салву Киира и Риека Машара. Они встретились впервые за два года", — написал глава канцелярии эфиопского премьера Фитсум Арига в своем аккаунте в Twitter.

Ранее сообщалось, что Машар встретится с премьер-министром Эфиопии перед своими переговорами с Кииром. Как отмечало агентство Рейтер, встреча лидеров станет частью переговорного процесса в попытке завершить пятилетнюю гражданскую войну в стране.

С 2013 года в Южном Судане продолжается кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавивший повстанческое движение. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.