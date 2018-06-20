Прокурор Бельгии видит основную угрозу во внутренних террористах

БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Основная угроза террористического характера исходит в настоящее время от преступников внутри страны, а не от прибывших из-за границы боевиков, массового их возвращения, вопреки опасениям, не произошло, сообщил в среду федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Леув.

Он принял участие в конференции европейского агентства Eurojust по проблемам противодействия терроризму в Европе.

"Как нам напомнили, к сожалению, трагические события в Льеже, сейчас угроза в основном внутреннего характера. В Бельгии выработана категория "внутренних боевиков-террористов" для лучшего их отслеживания, и почти все последние теракты на европейской территории были совершены лицами из этой категории. Последний теракт, совершенный иностранным боевиком, был теракт 22 марта 2016 года в Брюсселе", — сказал прокурор.

По его словам, "массового возвращения боевиков из зоны боевых действий в Сирии и Ираке, которого опасались год-полтора назад, не произошло, что не означает, что никто не вернулся".

"Основная часть вернувшихся была в 2013-2014 годах, на данный момент есть 128 человек, которые были в зоне боевых действий и которые вернулись в Бельгию, их них только 20 вернулись после 2016 года, и только один — после 2017 года", — сказал он.

В конце мая неоднократно судимый за разбои гражданин Бельгии Бенжамен Эрман совершил вооруженное нападение на двух женщин-полицейских в городе Льеж. Он застрелил еще одного человека, после чего захватил заложницу на территории школы. В перестрелке с полицией преступник ранил четырех сотрудников сил правопорядка, после чего был ликвидирован. Уголовное дело расследуется по статье о преступлении террористического характера.

В результате терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести.