Британский министр предложил запретить в школах мобильные телефоны

ЛОНДОН, 20 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Запретить использование мобильных телефонов в школах предложил британский министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Мэттью Хэнкок.

"Некоторые школы в стране просто запретили их. Сейчас этот вопрос находится в ведении школ, а не правительства, но я восхищаюсь теми директорами, которые не разрешают пользоваться мобильными телефонами во время учебного дня. Я призываю к тому, чтобы больше школ последовали этому примеру", — сказал министр журналистам в среду.

По его словам, существуют свидетельства того, что запрет на мобильные телефоны в школах имеет положительный эффект, и необходимо "установить границы". Хэнкок подчеркнул, что использование учащимися телефонов напрямую связано с успеваемостью.

Говоря об обучении школьников владению новыми технологиями, министр отметил в этом роль родителей, но напомнил, что значительный вклад в это вносят и школы.

В мае Хэнкок призывал парламентариев законодательно ограничить время, которое подростки могли бы проводить в социальных сетях и за видеоиграми, двумя часами в день. По мнению Хэнкока, это могло бы вызвать двойной положительный эффект: оздоровить молодежь и ограничить влияние интернет-гигантов Google и Facebook.