Треть населения планеты является геймерами, выяснили исследователи

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Треть населения планеты увлечена компьютерными играми, причем 95% геймеров предпочитают мобильные развлечения, следует из исследования компании NewZoo.

По сравнению с прошлым годом число поклонников компьютерных и мобильных игр увеличилось почти на 100 миллионов. Международная компания NewZoo более 10 лет занимается исследованиями рынка игр, его трендов.

"Количество геймеров выросло до более чем 2,3 миллиарда во всем мире, и почти 95% из них играют в мобильные игры. Число людей, имеющих доступ к интернету, в развивающихся странах за последние годы резко выросло из-за распространения смартфонов китайских производителей и инвестиций властей стран в инфраструктуру мобильного интернета", — отмечается в документе.

Многие геймеры при этом не имеют больших доходов, поэтому не могут тратить денег в самой игре, покупая дополнительные бонусы, апгрейды и другие приятные дополнения к игре. Однако, даже играя в бесплатные игры, они приносят доход компаниям – производителям за счет просмотра рекламы в играх, следует из исследования. По оценке NewZoo, затраты пользователей на игры к 2021 году увеличатся до 180,1 миллиарда долларов к 2021 году, среднегодовой рост составит 10,3%. Крупнейшим рынком по производству игр по итогам 2018 года по-прежнему будет Азиатско-Тихоокеанский регион, на него придется 52% от мирового рынка, или 71,4 миллиарда долларов.

Самой популярной в мире мобильной игрой считается запущенная в середине 2016 года Honor of Kings компании Tencent, лишь в Китае число месячных активных пользователей достигло 200 миллионов человек. Самой популярной цифровой платформой для дистрибуции компьютерных игр является Steam от компании Valve.

По прогнозу NewZoo, выручка компаний-производителей цифровых игр в 2018 году составит 125,3 миллиарда долларов. При этом сегмент мобильных игр получит 70,3 миллиарда долларов, что на 25,5% выше показателя прошлого года.