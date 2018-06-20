Премьер Канады рассказал, когда в стране легализуют марихуану

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы смогут употреблять марихуану в рекреационных целях безнаказанно с 17 октября текущего года, сообщает телеканал CBC.

"Мы работаем в сотрудничестве с властями провинций, и с тех пор, как эти меры были приняты парламентом, мы слушали провинции, которые требовали больше времени для их осуществления. Именно поэтому мы одобрили запрос провинций и именно поэтому мы легализуем ее (марихуану), начиная с 17 октября 2018 года", — сказал премьер, выступая в нижней палате парламента.

Накануне сенат Канады (верхняя палата парламента) принял федеральный закон о легализации марихуаны в оздоровительных целях. За принятие законопроекта высказались 52 сенатора, против проголосовали 29. В ноябре прошлого года инициативу поддержала нижняя палата канадского парламента — палата общин.

Ранее сообщалось, что после голосования в сенате палата общин получит уведомление о решении верхней палаты и после этого, с получением "официальной королевской санкции", закон будет официально принят.