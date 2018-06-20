Глава контрразведки Германии обвинил Россию в кибератаках

БЕРЛИН, 20 июн — РИА Новости. Глава германской контрразведки (BfV, федеральное ведомство по защите конституции) Ганс-Георг Маасен не приведя доказательств обвинил Россию в причастности к недавним хакерским атакам по всей территории ФРГ, направленным против электросетей и предприятий в сфере энергетики.

"Modus Operandi (лат. — образ действия) действительно является одним из многих доказательств, которые указывают на российское управление атакой", — заявил Маасен в интервью медиа-группе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

При этом он не представил каких-либо других данных, указывающих на причастность РФ и не сообщил, сколько именно компаний пострадали от кибератаки.

Ранее федеральное ведомство по безопасности информационной техники (BSI), которое отвечает за кибербезопасность правительственных сетей, заявило о серии хакерских атак под названием "Berserk Bear" (Медведь берсерк), в рамках которых сделана попытка вторжения в систему жизнеобеспечения. По данным BSI, нападающим удалось взломать внутренние системы в нескольких компаниях. Первые предупреждения о возможных кибератаках были сделаны еще летом 2017 года. По данным BSI, атаки взяты под контроль.

В начале апреля BSI начало проверку отчета органов государственной безопасности США и Великобритании о возможных кибератаках России. В отчете спецслужбы США и Великобритании обвинили российских хакеров во взломе сетевого оборудования государственных ведомств и интернет-провайдеров с целью получения информации.

Россия опровергает эти обвинения. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "западные спецслужбы… не утруждают себя поиском хоть какой-то аргументации, эти несостоятельные обвинения сейчас полностью девальвировались".