Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей нелегалов

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов.

По его словам, этот указ позволил семьям находится вместе, но политика "нулевой терпимости" сохранится.

Вопрос о разлучении семей перерос в последние недели в масштабный кризис. Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более двух тысяч детей.

Оппозиционные демократы и общественные организации резко критикуют администрацию Трампа за разлучение семей, к ним присоединились ряд республиканцев. Трамп делал противоречивые заявления о том, что ему не нравится такая практика, однако законы необходимо соблюдать.