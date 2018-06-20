Москва, Сухум и Цхинвал вправе ответить на активность НАТО, заявил МИД

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия, Абхазия и Южная Осетия в ходе очередного раунда женевских консультаций по безопасности в Закавказье подчеркнули, что оставляют за собой право на ответные шаги в связи с усиливающейся активностью НАТО в регионе, сообщает МИД РФ.
"Представители России, Абхазии и Южной Осетии подчеркнули неприятие усиливающейся активности НАТО в регионе, представляющей серьезную угрозу безопасности в регионе. Было подчеркнуто, что Москва, Сухум и Цхинвал оставляют за собой право на соответствующие ответные меры", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, в очередной раз не сложился конструктивный разговор по проекту совместного заявления участников дискуссий о неприменении силы. "Грузинская делегация настаивала на продолжении работы над неприемлемым американским вариантом, который фактически выводит абхазов и югоосетин за рамки этого документа", — подчеркивается в сообщении.
Следующая встреча в Женеве запланирована на октябрь 2018 года, добавили в ведомстве.