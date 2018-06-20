Реформа Дублинского соглашения как тест на единство Евросоюза

Мигрант из Нигерии на судне недалеко от Сицилии. Архивное фото

Мигрант из Нигерии на судне недалеко от Сицилии. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Пересмотр так называемого Дублинского соглашения, регулирующего процедуру предоставления убежища в Евросоюзе, стал "яблоком раздора" в процессе принятия европейцами совместных мер по решению миграционной проблемы.

Дублинским соглашением от 1990 года, которое подписали все государства ЕС, предусмотрено, что ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища лежит на стране, чью границу изначально пересек беженец при въезде в Евросоюз.

Еврокомиссия, со своей стороны, предлагает странам ЕС взять на себя юридические обязательства с целью обеспечить "более справедливое распределение" миграционного бремени в ситуации, когда основной приток беженцев приходится на Грецию и Италию. Обе эти страны, по понятным причинам, заинтересованы в переселении мигрантов в другие государства ЕС, с чем согласны далеко не все.

Вопрос стоит настолько остро, что, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе, проект заключений саммита Евросоюза 28-29 июня в Брюсселе, одной из главных тем которого будет иммиграционная проблематика, вообще не содержит упоминания реформы Дублинской директивы.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в преддверии встречи в верхах в спешном порядке посещает национальные столицы с единственной целью — добиться от лидеров ЕС политического обязательства решать проблему, отразив это в итоговом документе встречи глав государств и правительств 29 стран-членов сообщества.

Разброд и шатания



Еврокомиссар по вопросам миграции, гражданства и внутренних дел Димитрис Аврамопулос ранее признал, что среди членов ЕС нет согласия в вопросе реформы Дублинского соглашения. В этой связи он призвал власти государств ЕС проявить политическую ответственность и не допустить, чтобы "миграция стала разделяющим нас элементом".

Попытку добиться демонстрации политического единства в рядах ЕС, рассчитанную, в первую очередь, на европейского обывателя с учетом приближающихся выборов в Европарламент, предпринимает и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В среду было объявлено о созыве им в воскресенье в Брюсселе неформальной встречи по миграции, в которой, по данным СМИ, примут участие Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Болгария и Австрия.

Сам Юнкер после встречи с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом поспешил сообщить журналистам, что совещание будет носить чисто консультативный характер, и по его окончании даже не предусмотрено пресс-конференции.

При этом глава исполнительной коллегии ЕС заметил, что "если бы все страны прилежно следовали предложениям (Еврокомиссии) в рамках пересмотра "дублинской системы", мы бы не столкнулись с сегодняшней проблемой".

Кто виноват?

Германия своим решением открыть границы для неконтролируемого притока мигрантов с целью удовлетворения потребностей в рабочей силе фактически поставила под сомнение действенность Дублинской директивы.

В самой Германии миграционный вопрос до предела накалил политическую ситуацию, вызвав правительственный кризис. Входящий в коалиционное правительство ФРГ баварский Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с лидером, министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером, выступил за ограничение в одностороннем порядке въезда в страну беженцев, если решение не будет достигнуто на общеевропейском уровне.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и возглавляемый ею Христианско-демократический союз (ХДС), в свою очередь, настаивают на том, что "автоматических обязательств" со стороны правительства по введению таких ограничений, даже в случае отсутствия успехов на саммите ЕС в Брюсселе, быть не может.

Угроза ценностям демократии



Европейская конвенция по правам человека запрещает членам ЕС возвращать спасенных в море беженцев в страну, из которой они отправились в плавание к заветным берегам Европы.

Прямой вызов европейским ценностям в этом плане сегодня бросила Италия, отказывающаяся принимать корабли с мигрантами.

"Это решение гораздо более эффективно, чем все переговоры на уровне Евросоюза, которые не ведут к достижению договоренности из-за разногласий между членами ЕС", — прокомментировал РИА Новости ситуацию директор центра геополитических исследований Еurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.

Он не склонен ожидать какого-либо решения проблемы на предстоящем саммите. "Решения не будет, если только сами страны ЕС на национальном уровне не остановят миграционные притоки. Европейскому союзу в этой ситуации придется адаптироваться к решениям национальных правительств", — убежден эксперт.

Фактор евроскептиков



В условиях роста популярности среди простых европейцев политических сил, выступающих с националистических и антиглобалистских позиций, руководство институтов ЕС вынуждено совершать разворот на 360 градусов и говорить о возможности решения миграционной проблемы путем создания под эгидой ООН в третьих странах, в частности, в Ливии, Тунисе и Албании, пунктов "фильтрации" мигрантов с целью выявления реальных беженцев.

В ЕС почему-то замалчивают данный факт: нелегальными мигрантами по сути являются как так называемые трудовые мигранты — граждане стран Африки и Ближнего Востока, решившие во что бы то ни стало добраться до Европы в поисках лучшей доли, так просители убежища, бегущие из конфликтных зон. И те, и другие пересекают границы объединенной Европы нелегально.

Приток мигрантов снизился



Разногласия в стане ЕС в вопросе миграционной политики, похоже, сказываются на умонастроениях самих нелегальных мигрантов, часть которых уже стала осознавать, что объединенная Европа больше не ждет их с распростертыми объятиями.

Это подтверждают последние данные Европейского офиса по предоставлению убежища EASO. Число беженцев в ЕС сократилось на 44% — до 728 тысяч в 2017 году по сравнению с предыдущим годом, когда оно достигало около 1,3 миллиона человек.

За первые четыре месяца 2018 года статус беженца в ЕС запросили около 197 тысяч человек, что является самым низким показателем за последние три года.

По данным EASO, наибольшее число прошений поступило от граждан Сирии, Ирака и Афганистана. В пятерку стран ЕС, к которым был отмечен повышенный интерес со стороны беженцев, вошли Германия, Италия, Франция, Греция и Испания.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.