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Реформа Дублинского соглашения как тест на единство Евросоюза

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4716)
21:4020.06.2018
02621
© AP Photo / Emilio MorenattiМигрант из Нигерии на судне недалеко от Сицилии. Архивное фотоМигрант из Нигерии на судне недалеко от Сицилии. Архивное фото
© AP Photo / Emilio Morenatti

БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Пересмотр так называемого Дублинского соглашения, регулирующего процедуру предоставления убежища в Евросоюзе, стал "яблоком раздора" в процессе принятия европейцами совместных мер по решению миграционной проблемы.

Дублинским соглашением от 1990 года, которое подписали все государства ЕС, предусмотрено, что ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища лежит на стране, чью границу изначально пересек беженец при въезде в Евросоюз.

Логотип ЕС на улице Брюсселя. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Источник рассказал, какие идеи по миграции обсудят на саммите ЕС

Еврокомиссия, со своей стороны, предлагает странам ЕС взять на себя юридические обязательства с целью обеспечить "более справедливое распределение" миграционного бремени в ситуации, когда основной приток беженцев приходится на Грецию и Италию. Обе эти страны, по понятным причинам, заинтересованы в переселении мигрантов в другие государства ЕС, с чем согласны далеко не все.

Вопрос стоит настолько остро, что, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе, проект заключений саммита Евросоюза 28-29 июня в Брюсселе, одной из главных тем которого будет иммиграционная проблематика, вообще не содержит упоминания реформы Дублинской директивы.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в преддверии встречи в верхах в спешном порядке посещает национальные столицы с единственной целью — добиться от лидеров ЕС политического обязательства решать проблему, отразив это в итоговом документе встречи глав государств и правительств 29 стран-членов сообщества.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Юнкер ответил шуткой на вопрос о кризисе в ЕС

Разброд и шатания

Еврокомиссар по вопросам миграции, гражданства и внутренних дел Димитрис Аврамопулос ранее признал, что среди членов ЕС нет согласия в вопросе реформы Дублинского соглашения. В этой связи он призвал власти государств ЕС проявить политическую ответственность и не допустить, чтобы "миграция стала разделяющим нас элементом".

Попытку добиться демонстрации политического единства в рядах ЕС, рассчитанную, в первую очередь, на европейского обывателя с учетом приближающихся выборов в Европарламент, предпринимает и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В среду было объявлено о созыве им в воскресенье в Брюсселе неформальной встречи по миграции, в которой, по данным СМИ, примут участие Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Болгария и Австрия.

Сам Юнкер после встречи с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом поспешил сообщить журналистам, что совещание будет носить чисто консультативный характер, и по его окончании даже не предусмотрено пресс-конференции.

Беженцы с Ближнего Востока у выставочного центра в Гамбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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Берлин и Париж предостерегли от односторонних решений по миграции

При этом глава исполнительной коллегии ЕС заметил, что "если бы все страны прилежно следовали предложениям (Еврокомиссии) в рамках пересмотра "дублинской системы", мы бы не столкнулись с сегодняшней проблемой".

Кто виноват?

Германия своим решением открыть границы для неконтролируемого притока мигрантов с целью удовлетворения потребностей в рабочей силе фактически поставила под сомнение действенность Дублинской директивы.

В самой Германии миграционный вопрос до предела накалил политическую ситуацию, вызвав правительственный кризис. Входящий в коалиционное правительство ФРГ баварский Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с лидером, министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером, выступил за ограничение в одностороннем порядке въезда в страну беженцев, если решение не будет достигнуто на общеевропейском уровне.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и возглавляемый ею Христианско-демократический союз (ХДС), в свою очередь, настаивают на том, что "автоматических обязательств" со стороны правительства по введению таких ограничений, даже в случае отсутствия успехов на саммите ЕС в Брюсселе, быть не может.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
Трамп заявил, что США не станут лагерем для беженцев

Угроза ценностям демократии

Европейская конвенция по правам человека запрещает членам ЕС возвращать спасенных в море беженцев в страну, из которой они отправились в плавание к заветным берегам Европы.

Прямой вызов европейским ценностям в этом плане сегодня бросила Италия, отказывающаяся принимать корабли с мигрантами.

"Это решение гораздо более эффективно, чем все переговоры на уровне Евросоюза, которые не ведут к достижению договоренности из-за разногласий между членами ЕС", — прокомментировал РИА Новости ситуацию директор центра геополитических исследований Еurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.

Он не склонен ожидать какого-либо решения проблемы на предстоящем саммите. "Решения не будет, если только сами страны ЕС на национальном уровне не остановят миграционные притоки. Европейскому союзу в этой ситуации придется адаптироваться к решениям национальных правительств", — убежден эксперт.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 18 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эксперт о спорах в Германии по беженцам: Меркель понимает, чем рискует

Фактор евроскептиков

В условиях роста популярности среди простых европейцев политических сил, выступающих с националистических и антиглобалистских позиций, руководство институтов ЕС вынуждено совершать разворот на 360 градусов и говорить о возможности решения миграционной проблемы путем создания под эгидой ООН в третьих странах, в частности, в Ливии, Тунисе и Албании, пунктов "фильтрации" мигрантов с целью выявления реальных беженцев.

В ЕС почему-то замалчивают данный факт: нелегальными мигрантами по сути являются как так называемые трудовые мигранты — граждане стран Африки и Ближнего Востока, решившие во что бы то ни стало добраться до Европы в поисках лучшей доли, так просители убежища, бегущие из конфликтных зон. И те, и другие пересекают границы объединенной Европы нелегально.

Приток мигрантов снизился

Разногласия в стане ЕС в вопросе миграционной политики, похоже, сказываются на умонастроениях самих нелегальных мигрантов, часть которых уже стала осознавать, что объединенная Европа больше не ждет их с распростертыми объятиями.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Трамп раскритиковал миграционную политику в Европе

Это подтверждают последние данные Европейского офиса по предоставлению убежища EASO. Число беженцев в ЕС сократилось на 44% — до 728 тысяч в 2017 году по сравнению с предыдущим годом, когда оно достигало около 1,3 миллиона человек.

За первые четыре месяца 2018 года статус беженца в ЕС запросили около 197 тысяч человек, что является самым низким показателем за последние три года.

По данным EASO, наибольшее число прошений поступило от граждан Сирии, Ирака и Афганистана. В пятерку стран ЕС, к которым был отмечен повышенный интерес со стороны беженцев, вошли Германия, Италия, Франция, Греция и Испания.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

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