Москалькова рассказала Денисовой о результатах проверки Кольченко

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в письме к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой рассказала о результатах проверки осужденного в РФ за подготовку терактов Александра Кольченко.

"В связи с вашим обращением о состоянии здоровья и соблюдении прав осужденного Кольченко А.А… по моей просьбе его посетила Уполномоченный по правам человека Челябинской области Павлова М.Н. Справка о результатах посещения… и другие материалы прилагаются", — говорится в письме, опубликованном на сайте омбудсмена РФ.

Москалькова отметила, что для наблюдения за здоровьем осужденного в РФ за подготовку терактов в Крыму Олега Сенцова 20 июня его посетит уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак.

Российский омбудсмен добавила, что информация о посещении Сенцова, а также сведения по Владимиру Балуху и Станиславу Клыху будут направлены позднее.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Кольченко. Так же на 20 лет осужден член националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"* Станислав Клых. Владимира Балуха приговорили в РФ к 3,5 года лишения свободы по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

* Экстремистская организация, запрещенная в России.