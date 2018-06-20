МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Авиаперевозчик American Airlines потребовала от властей США не использовать самолеты компании для транспортировки детей-мигрантов, разлученных с родителями.

"Мы попросили федеральное правительство немедленно отказаться от использования самолетов American Airlines для этой цели. Мы не хотим ассоциироваться с разделением семей и, что еще хуже, с получением прибыли от этого", — говорится в заявлении авиаперевозчика.

Вопрос о разлучении семей мигрантов в США перерос в последние недели в масштабный кризис. Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более 2 тысяч детей.

Оппозиционные демократы и общественные организации резко критикуют администрацию Трампа за разлучение семей, к ним присоединились ряд республиканцев. Трамп делал противоречивые заявления о том, что ему не нравится такая практика, однако законы необходимо соблюдать.