Россия может поучаствовать в развитии бразильского космодрома Алькантара

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Делегация "Роскосмоса" обсудила возможность участия России в развитии бразильского космодрома Алькантара на встрече с делегацией Бразильского космического агентства, сообщается на сайте корпорации.
Отмечается, что делегация "Роскосмоса" во главе с Дмитрием Рогозиным принимает участие в работе на юбилейном симпозиуме Юниспейс +50. Представители госкорпорации подписали соглашение о сотрудничестве с ОАЭ и стали участниками открытия 61-й сессии комитета ООН по космосу.
"Кроме того, состоялась двухсторонняя встреча с делегацией Бразильского космического агентства во главе с президентом Жозе Раймонд Брага Куэльо. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области спутниковой навигации, мониторинга космического мусора и возможного участия России в развитии бразильского космодрома Алькантара", — говорится в сообщении.