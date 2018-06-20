Россия может поучаствовать в развитии бразильского космодрома Алькантара

Вид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе Сахарная голова в Рио-де-Жанейро

Вид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе Сахарная голова в Рио-де-Жанейро

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Делегация "Роскосмоса" обсудила возможность участия России в развитии бразильского космодрома Алькантара на встрече с делегацией Бразильского космического агентства, сообщается на сайте корпорации.

Отмечается, что делегация "Роскосмоса" во главе с Дмитрием Рогозиным принимает участие в работе на юбилейном симпозиуме Юниспейс +50. Представители госкорпорации подписали соглашение о сотрудничестве с ОАЭ и стали участниками открытия 61-й сессии комитета ООН по космосу.

"Кроме того, состоялась двухсторонняя встреча с делегацией Бразильского космического агентства во главе с президентом Жозе Раймонд Брага Куэльо. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области спутниковой навигации, мониторинга космического мусора и возможного участия России в развитии бразильского космодрома Алькантара", — говорится в сообщении.