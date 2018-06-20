Судно Aquarius вновь отправилось к берегам Ливии на помощь мигрантам

Судно Aquarius с мигрантами на борту во время швартовки в порту Валенсии. 19 июня 2018

Судно Aquarius с мигрантами на борту во время швартовки в порту Валенсии. 19 июня 2018

МАДРИД, 20 июн — РИА Новости. Судно Aquarius в среду покинуло порт Валенсии и направилось к берегам Ливии для продолжения операций по спасению мигрантов, сообщила гуманитарная организация SOS Méditerranée.

"После неприемлемой восьмидневной одиссеи и трех дней в Испании, мы отправляемся обратно в международные воды рядом с Ливией, чтобы продолжать спасать жизни", — заявила организация в Twitter.

🔴UPDATE The #Aquarius has left #Valencia and should reach the search and rescue zone off #Libya in 3-4 days. During our absence, several boats have been in distress at sea.

▶️Julie, Comms officer on board, gives an update: pic.twitter.com/s35pTYlcQ1 — SOS MEDITERRANEE GER (@SOSMedGermany) 20 июня 2018 г.

​В конце позапрошлой недели власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, их согласилась принять Испания.

Путь до испанского берега составил 700 морских миль. Часть мигрантов пересадили на два итальянских корабля — патрульный корабль Dattilo и сторожевой корабль Orione ВМС Италии. Три судна прибыли в порт Валенсии в минувшее воскресенье.

Из 630 человек — 140 несовершеннолетних, в том числе 123 без сопровождения родителей, и шесть беременных женщин. На борту оказался новорожденный ребенок, которому всего несколько дней.

Испанские власти дали мигрантам 45 дней, в течение которых они могут беспрепятственно находиться на территории страны, после чего будет принято решение по каждому конкретному случаю — им предоставят убежище или выдворят из страны, если человек не соответствует необходимым критериям для получения права оставаться на испанской территории.

В Испанию прибыли представители 26 национальностей — больше всего выходцев из Судана, Нигерии, Эритреи и Южного Судана.