Испанский премьер встретится с главой женералитета Каталонии 9 июля

МАДРИД, 20 июн — РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес проведет переговоры с главой каталонского женералитета Кимом Торрой 9 июля, сообщили в правительстве страны.

Санчес 25 июня начнет серию консультаций с главами правительств всех автономных сообществ Испании. Первым Монклоа (резиденцию премьера в Мадриде) посетит глава правительства Страны басков (лендакари) Иньиго Уркулью.

Второй станет встреча с главой каталонского женералитета Кимом Торрой, которая состоится 9 июля.

В среду стало известно, что глава женералитета Ким Торра, а также его предшественники на этом посту Карлес Пучдемон и Артур Мас написали письмо королю, в котором раскритиковали его подход к решению каталонской проблемы, также Торра попросил главу государства о личной встрече во время открытия Средиземноморских игр в пятницу.

Однако король перенаправил письмо в правительство, которое в свою очередь заявило, что отдельной встречи c главой государства не предусмотрено. При этом в правительстве подтвердили, что с Торрой готов встретится премьер.