МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится с королевой Великобритании Елизаветой II во время своего рабочего визита в Соединенное Королевство 13 июля, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на посла США.

Как сообщает телеканал, предполагается, что президент встретится с королевой в Виндзорском замке, который будет закрыт для публики 13 июля.

"Встреча с Ее Величеством — это самое важное, потому что она — глава государства", — заявил посол США Роберт Вуд Джонсон.

Ожидается, что во время своего визита Трамп также проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

В 2017 году Мэй передала Трампу приглашение королевы Елизаветы II посетить Великобританию с государственным визитом. После этого около 2 миллионов британцев подписали петицию с требованием отменить визит президента США. Их возмущение вызвали введенные Трампом иммиграционные запреты.

В январе Трамп написал в Twitter, что отменил поездку в Великобританию, объяснив это решение несогласием с действиями предыдущей администрации по строительству посольства в Лондоне, которое обошлось в 1,2 миллиарда долларов. Вместе с тем последнее заявление Трампа не говорит об отмене его госвизита в Британию. В канцелярии правительства страны РИА Новости сообщили в январе, что приглашение остается в силе, а детали госвизита будут объявлены позже.