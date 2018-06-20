Кандидат в мэры Кишинева намерен проводить митинги ежедневно

КИШИНЕВ, 20 июн — РИА Новости. Набравший во втором туре выборов мэра Кишинева больше всего голосов Андрей Нэстасе намерен проводить ежедневные митинги до тех пор, пока суд не признает результаты голосования.

Десятки человек собрались в среду у здания мэрии на протест в поддержку Нэстасе. Оттуда они отправились к офису лидера правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, а затем переместились на площадь Великого национального собрания, попутно блокируя движение транспорта.

По словам Нэстасе, протесты будут проходить каждый день, пока суд не признает результаты выборов. Массовый митинг также запланирован на 24 июня. Кроме того, Нэстасе предложил собравшимся выступить и против смешанной избирательной системы.

"Мы остаемся на площади, не собираемся уходить", — заявила лидер партии PAS Майя Санду, которая поддерживала кандидатуру Нэстасе во время избирательной кампании.

Суд Кишинева во вторник отказался признать результаты досрочных выборов мэра столицы Молдавии, победителем которых стал Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Новый мэр Кишинева пробудет на этом посту в течение года, всеобщие местные выборы пройдут в Молдавии летом 2019 года.