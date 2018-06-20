Пользователи Telegram в ряде стран сообщили о сбое в работе мессенджера

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пользователи Telegram в ряде стран, включая Канаду и США, столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Около 43% пользователей столкнулись с проблемами подключения к серверу, 33% не могли получать или отправлять сообщения, 23% не могли авторизоваться.

"У меня в Ванкувере в Канаде не работает Telegram, могу авторизоваться только в веб-версии мессенджера, не получается в приложении на телефоне и ПК", — отмечает один комментаторов на сайте Downdetector.

В настоящее время ситуация нормализуется. За последние 24 часа пиком жалоб пользователей на сбои в работе Telegram были 355 обращений, по состоянию на 19.47 мск Downdetector регистрирует 38 жалоб.