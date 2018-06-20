Король Испании не будет вести переговоры с главой женералитета Каталонии

МАДРИД, 20 июн — РИА Новости. Королевский дом перенаправил просьбу главы правительства Каталонии Кима Торры о встрече с главой государства в Таррагоне правительству Испании, то в свою очередь заявило, что встречи не будет.

Глава женералитета Ким Торра, а также его предшественники на этом посту Карлес Пучдемон и Артур Мас написали письмо королю, в котором раскритиковали его подход к решению каталонской проблемы, также Торра попросил главу государства о личной встрече во время открытия Средиземноморских игр в пятницу.

Глава Королевского дома Хайме Альфонсин перенаправил послание председателю правительства Педро Санчесу, сославшись на 64-ю статью конституции, согласно которой "решения Короля скрепляются подписью председателя Правительства и, при необходимости, соответствующих министров".

Источники в правительстве заявили журналистам, что встречи между Торрой и Фелипе VI не будет, но подтвердили, что с главой правительства Каталонии собирается встретиться премьер Педро Санчес, хотя дата пока точно не назначена. Скорее всего это произойдет в начале июля.

При этом в королевском доме подтвердили, что глава государства будет присутствовать на открытии Средиземноморских игр и поприветствует всех представителей властей автономного сообщества, которые там будут, в том числе Кима Торру.