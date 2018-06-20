Защита Януковича попросила посла США в Киеве помочь в допросе свидетелей

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича обратилась к послу США Мари Йованович с просьбой помочь в организации допроса свидетелей, которые находятся на территории США, сообщил в среду адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.

"В ходе поездки в США я провел ряд встреч со свидетелями, показания которых важны для проведения объективного судебного следствия… Мы обратились к США… с просьбой поддержать наши намерения допросить тех лиц, которые сейчас находятся на территории этого государства для установления истины по делу", — цитирует Сердюка пресс-служба адвокатской фирмы Aver lex, в которой работают защитники Януковича.

Он добавил, что адвокаты попросили Йованович обратить внимание на нарушения, которые происходят в судебных процессах на Украине.

Суд в Киеве в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.