ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) официально одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов, говорится в сообщении фонда.

"Совет директоров МВФ одобрил сегодня трехлетнее соглашение по схеме стенд-бай для Аргентины на сумму в 50 миллиардов долларов… Решение совета позволяет странам немедленно получить 15 миллиардов долларов, половина из этой суммы будет использована для бюджетной поддержки. Оставшаяся часть финансовой поддержки МВФ — 35 миллиардов долларов — будет доступна на протяжении действия соглашения по итогам ежеквартальных обзоров", — говорится в сообщении фонда.

Власти Аргентины намерены воспользоваться первым траншем в 15 миллиардов долларов, но дальнейшие транши пока не подтверждены точно, уточняют в МВФ.

Фонд отмечает, что удовлетворен экономическим планом правительства Аргентины, направленным на сокращение расходов, стабилизацию долга, снижение инфляции и укрепление независимости центробанка страны.