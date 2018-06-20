В МИД Ирана призвали не сравнивать страну с КНДР

БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Казем Саджадпур посоветовал в ходе дебатов с европарламентариями в среду не сравнивать его страну с КНДР, отвечая на вопрос одного из депутатов, не рассматривает ли руководство в Тегеране идею встречи с президентом Дональдом Трампом по аналогии с саммитом США-КНДР.

Один из депутатов спросил, полностью ли Иран исключает возможность встречи между иранским руководством и президентом США в свете недавней его встречи с лидером КНДР.

"Иран — не статичное общество, это общество дебатов, очень динамичное, политика настолько динамична, что, если вы не следите неделю, вы проигрываете. Мне очень жаль, что мистер сравнил Иран с КНДР, Иран — не КНДР", — ответил он европарламентарию, подчеркнув, что испытывает уважение к жителям как Южной, так и Северной Кореи.

"Иранская система основана на непринятии доминирования, это плюралистическое общество,… это транспарентная политика, Иран не стоит сравнивать с другими странами, которые структурно и фундаментально отличаются", — добавил он.

Замглавы иранского МИД подчеркнул, что его страна "серьезный и ответственный игрок", потому что его сила основана на внутренних, а не заимствованных ресурсах.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро".