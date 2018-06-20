Представители Ирана и Франции провели двусторонние переговоры в Тегеране

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Политические консультации с участием Ирана и Франции прошли в среду в Тегеране, сообщается на сайте МИД Ирана.

Стороны обсудили необходимость сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и подчеркнули необходимость его осуществления другими международными посредниками.

Кроме того, представители двух стран обменялись мнениями о региональных и международных проблемах, подчеркнули необходимость ускорения политического урегулирования кризисов, в частности в Йемене.

Иранская сторона также призвала к расширению и укреплению двусторонних отношений между Парижем и Тегераном.

Французскую делегацию возглавлял генеральный секретарь министерства международных и европейских дел Франции Морис Гурдо-Монтань, иранскую — заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.

Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.