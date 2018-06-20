На Украине заговорили о покупке американских комплексов ПВО Patriot

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украина может направить дополнительные доходы государственного бюджета на закупку американских систем ПВО, заявил министр обороны страны Степан Полторак. Об этом сообщает "Корреспондент.net".

"Например, этих четырех миллиардов долларов хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией", — заявил глава оборонного ведомства.

Необходимые для этого деньги, как утверждает Полторак, должна принести борьба с контрабандой. Ранее днем кабинет министров Украины утвердил соответствующий план действий.

В 2017 году Вашингтон одобрил поставки Киеву оружия, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. При этом власти США заявили, что Киев не может использовать их на линии соприкосновения в Донбассе.