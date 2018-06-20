Сумской горсовет разрешил вывешивать флаг ОУН-УПА* в дни памятных дат

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Сумской городской совет проголосовал за использование, наряду с государственным, красно-черного флага "Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА) в дни некоторых памятных дат, передает в среду агентство УНИАН.

Ранее Киевский, Львовский, Ивано-Франковский, Хмельницкий и Житомирский горсоветы приняли аналогичное решение.

"Решение… было принято сегодня, 20 июня, во время сессии горсовета. "За" проголосовали 24 депутата, два — против, пять — не голосовали", — говорится в сообщении агентства. Перечень дат пока дорабатывается и будет утвержден при подписании этого решения городским головой.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

"Украинская повстанческая армия" (УПА)* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов" (ОУН)*. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

*Экстремистская организация, запрещена в РФ