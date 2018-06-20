Слов для спасения ядерной сделки недостаточно, заявили в МИД Ирана

БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Слов для сохранения ядерной сделки со стороны Европы недостаточно, заявил в среду в Европарламенте замглавы МИД Ирана Казем Саджадпур.

"По вопросу СВПД, я думаю, что слов недостаточно со стороны Европы", — сказал он в ходе дебатов с европарламентариями.

По его словам, выход США из иранской ядерной сделки было "незаконным, аморальным и безответственным решением", "вопреки интересам самим США", это было знаком "не силы США, а знаком их слабости".

Замглавы МИД Ирана также считает, что решение направлено на "ослабление институтов ЕС, маргинализацию и игнорирование ЕС как одного из основных игроков международной системы", сложившаяся ситуация также поставила вопрос о способности Европы обеспечить на практике положения соглашения.

"Второй момент, касающейся Европы, это вопрос способности ЕС действительно дать ответ на выход США путем компенсации, балансировки, обеспечивая работоспособность СВПД для Ирана, особенно, в экономическом смысле, чтобы Иран получал выгоды от сделки", — заявил он, что на "на уровне слов все поддерживают, были пакеты мер, предложения и дискуссии.

При этом отметил консенсус в Европе по вопросу сохранения сделки и понимание ЕС взаимосвязи соглашения с вопросами безопасности.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.