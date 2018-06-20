ТАЛЛИН, 20 июн — РИА Новости. Эстонские военные утверждают, что самолет Ту-154М, якобы принадлежащий МВД России, в среду без разрешения вошел в воздушное республики.

"В среду днем в районе острова Вайндлоо принадлежащий министерству внутренних дел РФ самолет Ту-154М без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии. Самолет находился в эстонском воздушном пространстве около минуты. У Ту-154 был включен транспондер, но полетный план на него представлен не был. Самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии", — говорится в сообщении пресс-службы эстонских Сил обороны.

По данным эстонских военных, МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине и вручил ему соответствующую ноту.

Комментарием российской стороны РИА Новости пока не располагает.