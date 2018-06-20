Экс-мэр Славянска Штепа подала в суд на вице-спикера Рады Геращенко

КИЕВ, 20 июн – РИА Новости. Экс-мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа, против которой на Украине заведено уголовное дело по подозрению в "сепаратизме", подала в суд на первого вице-спикера Верховной рады Украины Ирину Геращенко по делу о "защите чести и достоинства".

"После беркутовцев, обвиняемых в причастности к убийствам на Майдане, которые подали на меня в суд по делу "защиты чести и достоинства", теперь еще и Неля Штепа… решила со мной судиться, и тоже по делу "чести и достоинства", — написала в Facebook Геращенко, опубликовав фото повестки.

Согласно опубликованной повестке, судебное заседание должно состоятся 9 июля в Печерском суде Киева.