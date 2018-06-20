В Кишиневе проходит митинг с требованием признать результаты выборов мэра

КИШИНЕВ, 20 июн — РИА Новости. Несколько сотен человек в среду вышли на митинг, чтобы поддержать набравшего во втором туре выборов мэра Кишинева больше всего голосов Андрей Нэстасе, а также добиться признания результатов голсования, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие маршем отправились к офису лидера правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка.
"Решение о том, кто должен быть мэром приняли участники выборов, результаты были признаны всеми, в том числе и независимыми наблюдателями. Ответить должны власти, заказавшее это решение суда", — заявил Нэстасе на митинге. По его словам, судебное решение носит политический характер.
Организаторы заявляют, что готовы протестовать каждый день — до тех пор, пока их голоса не будут признаны.