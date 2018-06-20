В Кишиневе проходит митинг с требованием признать результаты выборов мэра

КИШИНЕВ, 20 июн — РИА Новости. Несколько сотен человек в среду вышли на митинг, чтобы поддержать набравшего во втором туре выборов мэра Кишинева больше всего голосов Андрей Нэстасе, а также добиться признания результатов голсования, передает корреспондент РИА Новости.

Суд Кишинева во вторник отказался признать результаты досрочных выборов мэра столицы Молдавии, победителем которых стал Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Новый мэр Кишинева пробудет на этом посту в течение года, всеобщие местные выборы пройдут в Молдавии летом 2019 года.

Протестующие маршем отправились к офису лидера правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка.

"Решение о том, кто должен быть мэром приняли участники выборов, результаты были признаны всеми, в том числе и независимыми наблюдателями. Ответить должны власти, заказавшее это решение суда", — заявил Нэстасе на митинге. По его словам, судебное решение носит политический характер.

"Это решение — это диктатура, его уже осудили посольства США и некоторых стран ЕС. Завтра мы намерены встретиться с дипломатами, передали эту информацию в иностранные СМИ", — заявила лидер партии PAS Майя Санду, которая поддерживала кандидатуру Нэстасе во время избирательной кампании.

Организаторы заявляют, что готовы протестовать каждый день — до тех пор, пока их голоса не будут признаны.