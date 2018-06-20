Договор о переименовании Македонии направлен на подпись президенту

БЕЛГРАД, 20 июн – РИА Новости. Председатель собрания (парламента) Македонии Талат Джафери направил ратифицированный депутатами договор с Грецией о переименовании страны президенту Георге Иванову, который ранее уже отказался его подписывать.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали в минувшее воскресенье соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Договор назван сторонами и представителями международных организаций историческим и открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС.

Депутаты собрания в среду большинством из 69 присутствующих (всего 120) голосов ратифицировали закон о договоре с Грецией о переименовании страны.

"Спикер парламента Талат Джафери направил закон кабинету президента Георге Иванова, который должен был бы подписать соответствующий указ. У президента Иванова есть семь дней на подписание. Он в прошедшие дни сообщил, и сегодня еще раз повторил, что не поддерживает и не подпишет договор, потому что тот, по его словам, наносит ущерб", — передает национальное агентство МИА.

В случае отказа — импичмент

В ночь накануне ратификации премьер-министр Зоран Заев заявил, что допускает возможность начала процедуры импичмента, для чего ему потребуется поддержка двух третей парламентариев — не менее 80 человек.

"Призываю господина Заева с теми же двумя третями мандатов, которые ему затем потребуются для внесения поправок в конституцию Македонии, сразу начать процедуру импичмента. Моя позиция о вредоносном договоре окончательна и неизменна, несмотря на все угрозы и давление", — опубликовал кабинет Иванова его реакцию.

В результате президентского вето документ должен быть повторно утвержден собранием, но уже абсолютным большинством — 61 голосом. По словам премьера Заева, окончательное решение примут македонские граждане на референдуме в сентябре или октябре.

История вопроса

Спор о названии между двумя странами, продолжавшийся свыше 25 лет, мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.