Ягланд заявил, что многие страны недовольны отдельными решениями ЕСПЧ

© РИА Новости / Сергей Гунеев Перейти в фотобанк Москва ценит позицию СЕ по взаимодействию с Россией, заявил Путин Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что многие страны недовольны отдельными решениями ЕСПЧ, но в целом считают этот институт важным и служащим их интересам.

Ягланд напомнил, что РФ присоединилась к Европейской конвенции по правам человека 20 лет назад, и за это время было сделано немало важного и хорошего.

"Сейчас много внимания уделяется решениям, постановлениям Европейского суда по правам человека. Некоторые, даже многие государства-члены, недовольны отдельными постановлениями суда. Но в целом государства считают Европейский суд по правам человека, Европейскую конвенцию по правам человека очень важными, служащими их интересам. Мы тоже считаем, что для РФ, для российского народа это было бы очень важным", — сказал он.

Ягланд показал Путину принесенную брошюру, где говорится о результатах взаимодействия, об успехах. "Цель конвенции и цель суда — помогать государствам-членам, сближать их на основе тех законов, которые они принимают, исходя среди прочего из решений ЕСПЧ", — сказал генсек СЕ.

По его словам, в рамках встречи планируется обсудить и некоторые проблемы.

Ранее в МИД РФ заявили, что реформа Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) должна быть ориентирована на его деполитизацию. Как следовало из сообщения российского внешнеполитического ведомства, "Россией накоплен богатый опыт выполнения его (ЕСПЧ — ред.) постановлений, налажен регулярный деловой контакт с ЕСПЧ". Кроме того, глава МИД

России Сергей Лавров заявлял, что Москва выступает за повышение эффективности деятельности Европейского суда по правам человека. Он отмечал, что за последние пять лет количество жалоб в отношении РФ в ЕСПЧ сократилось в 3,5 раза, но "мы хотели бы, чтобы и сам суд тоже занимался повышением эффективности своей деятельности и, самое главное, соблюдением принципа субсидиарности, на котором он, собственно, и функционирует".