Мировое сообщество должно усилить давление на "Талибан"*, считают в США

ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Мировое сообщество должно продолжить давление на радикальное движение "Талибан"* для продвижения процесса мирного урегулирования в Афганистане, заявила на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США заместитель помощника госсекретаря Эллис Уэллс.

"Предложение (властей Афганистана о мирном урегулировании) перед ними Сейчас мы должны усилить давление на "Талибан"*, чтобы они приняли его", — сказала представитель госдепартамента.

По ее словам, руководству "Талибана"* следует понимать, что вопросы, касающиеся суверенитета Афганистана, должны обсуждаться с руководством этой страны и, хотя США являются частью процесса, обсуждение не может идти в обход Кабула.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана также заявило о прекращении огня на три дня.

В субботу, 16 июня, президент Афганистана в одностороннем порядке объявил о продлении перемирия, не уточнив сроки.

*Террористическая организация, запрещенная в России