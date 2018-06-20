Источник рассказал, какие идеи по миграции обсудят на саммите ЕС

БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Идея создания за пределами ЕС региональных центров по приему мигрантов фигурирует в черновике документа для обсуждения на саммите Евросоюза, однако перед дискуссиями лидеров проект еще предстоит изучить на уровне послов и Совета ЕС, сообщили в среду РИА Новости источник в структурах ЕС.
"Эта концепция в настоящее время включена в проект выводов Европейского совета, который будет обсуждаться лидерами в следующий четверг", — подтвердил собеседник агентства.
Однако, по его словам, "это в значительной степени первый проект, и, прежде чем мы доберемся туда, он будет сначала обсуждаться послами ЕС на этой неделе и на Совете по общим вопросам в следующий вторник".
"Так что уже на следующей неделе все может выглядеть по-другому", — отметил источник.
Тема миграционной политики в Европе может стать одним из ключевых на предстоящем в конце июня саммите ЕС, лидерам стран предстоит договориться на политическом уровне о параметрах реформы системы предоставления убежища.