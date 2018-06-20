Число пропавших после крушения парома в Индонезии возросло до 192

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Более 190 человек числятся пропавшими без вести после крушения парома на озере Тоба на острове Суматра, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на национальную поисково-спасательную службу (Basarnas).

Ранее сообщалось о 180 пропавших и 18 спасенных.

Как сообщает агентство, в среду на основании заявлений семей число пропавших увеличилось до 192 человек. Отмечается, что точное число пассажиров на борту потерпевшего крушение парома все еще неизвестно. "Многие поднялись на борт без билета", — сообщил глава управления. По данным агентства, паром был рассчитан на 43 пассажира.

Крушение парома произошло в понедельник на озере Тоба в провинции Северная Суматра. Причина крушения на данный момент не установлена. Как сообщил пресс-атташе посольства РФ в Индонезии Денис Тетюшин, российских граждан на борту парома не было.