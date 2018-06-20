Около 1,5 млн граждан Турции досрочно проголосовали на выборах за рубежом

АНКАРА, 20 июн — РИА Новости, Алёна Палажченко. Около 1,5 миллиона турецких избирателей досрочно проголосовали за рубежом на президентских и парламентских выборах в Турции, заявил глава Высшего избирательного совета страны Сади Гювен.

"За границей проголосовали 1 486 532 человека. Были открыты 123 участка, на выборах работали персонал МИД Турции, представители партий. Урны привезены в Турцию. Мы распечатаем их, как будет закончено голосование в Турции", — сказал Гювен журналистам.

Он также сообщил о задержании гражданки Турции, которая дважды проголосовала на выборах. "Вчера в сосцетях появилась информация о том, что турецкая гражданка проголосовала в Бельгии, а затем, прилетев в Измир, проголосовала и там в аэропорту, разместив видео. Мы заметили это и обратились в прокуратуру Анкары. Данное лицо задержано в Измире, за подобные действия предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Есть наказание до пяти лет и для тех, кто голосует по подложным документам, мы это будем жестко преследовать", — отметил Гювен.

На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут внесены фамилии действующего президента Эрдогана (от Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Демирташа (от Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими в стране пройдут и парламентские выборы.