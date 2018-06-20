В США рассказали, какая страна может победить в "войне будущего"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Следующая война между крупными мировыми державами может разрушить все существующие представления о глобальном вооруженном кризисе, пишет War On The Rocks.

"Особенности эпохи четвертой промышленной революции предполагают, что мы стоим перед глобальными изменениями в характере войны", — подчеркивается в материале.

Как отмечают эксперты издания, преимущества одной стороне над другой могут обеспечить новые факторы, которые дадут преимущества даже странам, не участвовавшим ранее в глобальном вооруженном конфликте. В частности, большую роль, по мнению специалистов, будут играть космические и компьютерные технологии, искусственный интеллект и робототехника.

Авторы статьи указывают на то, что подобные нововведения практически не применялись в предыдущих конфликтах. В связи с этим опыт в масштабных боевых действиях прошлых лет теряет свое значение по сравнению с наличием высокотехнологичного оружия. Кроме того, страны, которые не участвовали в глобальных конфликтах, имеют более объективный взгляд на ситуацию, не обремененный представлениями о предыдущих войнах.

Также на примере США специалисты показывают, что крупные державы тратят слишком много сил на поддержание устаревающего вооружения. По прогнозам экспертов, в более выигрышном положении окажутся государства, которые стремятся инвестировать исключительно в новые технологии.