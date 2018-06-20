Гройсман объяснил, почему украинская экономика "падает десятилетиями"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Экономика Украины падает в течение продолжительного времени из-за некомпетентности властей, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Почему мы десятилетиями падаем? Потому что имеем неквалифицированное, нечестное управление страной", — цитирует Гройсмана агентство УНИАН. При этом, как утверждает председатель правительства, потенциал Украины "колоссален". Он считает, что Киев "полностью владеет всеми технологиями — от недр до космоса".

Гройсман также заявил о необходимости изменить ситуацию в экономике. Однако, по его словам, тем, кто действительно работает в этом направлении, всячески препятствуют.

"На этом пути всем, кто хочет что-то изменить, находятся те, которые пытаются вязать узлы либо на ноги, либо на руки, либо на шею", — подчеркнул он.

В апреле Гройсман заявил, что главной проблемой экономики страны является бремя внешнего долга, превышающего 65 миллиардов долларов. Он предупредил, что без помощи МВФ Киеву будет нелегко найти деньги на обслуживание задолженности.