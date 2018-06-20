КИШИНЕВ, 20 июн — РИА Новости. Три оппозиционные партии Румынии выдвинули вотум недоверия правительству страны, рассказала в среду журналистам лидер фракции Национально-либеральной партии Ралука Цуркан.

Национально-либеральная партия (НЛП), партия Народного движения и партия Союз спасения Румынии выдвинули в среду вотум недоверия правительству. Документ подписали 152 депутата. При этом для принятия вотума нужно 233 голоса.

"Был выдвинут вотум недоверия правительству, названный "Отставка правительства Драгня-Данчилэ, национальная необходимость!"… Так мы сможем дать Румынии правительство, которое будет руководить исходя из интереса общественности, а не преступников", — заявила Цуркан.

По ее словам, правительство нанесло урон бизнес-среде, оставило мэрии без фондов развития и инвестиционных средств, не построило ни одной школы. В области здравоохранения возник кризис из-за нехватки лекарств и расходных материалов. Цуркан надеется, что и другие депутаты поддержат вотум недоверия.

Виорика Данчилэ была выдвинута на пост премьер-министра в январе 2018 года правящей коалицией в составе Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов. Она стала третьим премьером за семь месяцев и первой женщиной, возглавившей румынское правительство.