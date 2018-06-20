Парламент Венгрии одобрил пакет законопроектов "Стоп Сорос"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Венгерский парламент в среду одобрил ряд законопроектов, известных как "Стоп Сорос", которые вводят ограничения в отношении неправительственных организаций и криминализируют помощь нелегальным мигрантам, сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, парламентарии также большим числом голосов одобрили принятие конституционной поправки, которая делает нелегальным переселение в страну на постоянной основе "иностранного населения".

Ранее правительство Венгрии внесло на рассмотрение парламента новую версию законопроектов "Стоп Сорос", в которой предусматривается введение уголовного наказания в отношении лиц, оказывающих финансовую помощь нелегальным мигрантам или занимающихся организационной деятельностью в их поддержку.

После победы на парламентских выборах в стране представители партии ФИДЕС заявили, что законы "Стоп Сорос" станут одними из первых инициатив, которые рассмотрит парламент после прошедших выборов. Пакет законопроектов вводит ограничения в отношении неправительственных организаций, в частности организациям будет необходимо получать разрешение на деятельность от правительства и платить налоги с дотаций от зарубежных источников.

Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан неоднократно критиковал американского миллиардера Джорджа Сороса. По мнению премьера, финансируемые бизнесменом общественные группы вмешивались в предвыборную кампанию в Венгрии и пропагандируют в стране поддержку миграции.

Эксперты СПЧ ООН призывали парламент Венгрии отклонить проекты новых законов под общим названием пакет "Стоп Сорос", которые предусматривают наказания для неправительственных организаций, занимающихся беженцами. По мнению экспертов, принятие законопроекта привело бы к ограничениям в работе организаций гражданского общества и возможности критиковать миграционную политику государства.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морским путем в Европу добралась 171 тысяча человек.